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18 Haziran 2019 - 16:10

Tebriz'de Mustafa Denizli izdihamı

Tebriz'de Mustafa Denizli izdihamı

İran'ın önde gelen ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşan teknik direktör Mustafa Denizli, Tebriz'de coşkuyla karşılandı.

İran'ın önde gelen ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşan teknik direktör Mustafa Denizli, Tebriz'de coşkuyla karşılandı.

İstanbul’dan akşam saatlerinde hareket eden Denizli’yi Tebriz Uluslararası Havalimanı’nda kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.

Denizli, Tebriz’e hareketinden önce İstanbul Havalimanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ortalaması 60-70 bir taraftar desteğiyle oynayan bir takıma sahibiz. Takıma çok sahip çıkan bir taraftar grubu var. Geçtiğimiz dönem birlikte çalışma teklifinde bulunmuşlardı ancak ben gidememiştim. Bu kez gidiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Yeniçağ

News Code 1879340

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