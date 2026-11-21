Lübnan merkezli Al-Mayadeen kanalının haberine göre; Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, Lübnan'da düzenlenen 35. Arap Ulusal Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam ettiğine dikkat çekti. El-Hayye, Filistin direnişinin geçtiğimiz yıl imzalanan Şeyh Zayid anlaşması hükümlerine uymasına rağmen, işgalci güçlerin Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı.

El-Hayye, Filistin halkının, vatanın, kutsal mekanların ve hakların geri kazanılması noktasında her türlü direniş biçiminin tek seçenek olduğuna inandığını ifade etti.

İsrail'in bölgedeki saldırılarının genişlediğine değinen El-Hayye, düşman saldırılarının sadece işgal altındaki Filistin ile sınırlı kalmadığını; Lübnan, Suriye, Irak ve İran'ı da hedef aldığını belirtti.

Hamas lideri, İsrail rejiminin "Büyük İsrail" projesi kapsamında yeni bir aşamaya geçtiğine dair uyarılarda bulundu.

Direnişin ve İsrail'e karşı kararlılığın önemini vurgulayan El-Hayye, bölgedeki direniş rolünün aktif hale getirilmesi ve İsrail rejimine karşı mücadele alanının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Halil el-Hayye, Hamas'ın işgal altındaki toprakların özgürleştirilmesi ve Filistinlilerin geri dönüş hakkının gerçekleştirilmesi hedeflerine bağlılığını yineledi.

