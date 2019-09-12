Irak'ta Haşdi Şabi güçleri bir İHA'yı düşürdü

Sputnik’in haberine göre, ırak Haşdi Şabi güçleri dün sabahın erken saatlerinde bir açıklama yaparak, ülkenin doğusundaki Diyali vilayetinde keşif yapan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Haşdi Şabi güçleri söz konusu İHA’nın Irak ordusuna saldırı yapmaya çalıştığını söyledi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Haşdi Şabi güçleri ABD’nin öncülüğündeki koalisyonunu İsrail İHA’larının bölgeye girerek, bu militant grubun tesislerine saldırmasına izin vermekle suçlamıştı. Fakat ABD koalisyonu bütün bu iddiaları reddetmişti.

Temmuz ayının ikinci yarısından gelen bazı raporlar da Irak’taki bu militant grupların askeri üslerine hava saldırısı yapıldığını gösteriyor.