Haşdi Şabi'den İsrail'e İHA uyarısı

Irak Meclisi'ndeki 2'nci büyük siyasi parti Fetih Koalisyonu, Haşdi Şabi üslerine yönelik hava saldırısından İsrail'i suçlayıp bunun açık bir şekilde savaş ilanı olduğunu bildirdi.

Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amri liderliğindeki Fetih Koalisyonu, son olarak Irak ve Suriye sınırına yakın Kaim ilçesindeki Haşdi Şabi'ye yönelik insansız savaş uçağıyla (İHA) ile düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Haşdi Şabi'nin üsleri, cephanelik ve son olarak kadrolarına yönelik Siyonistlerce düzenlenen saldırılar şiddetle kınandı.



Siyonist saldırılara karşılık verilmesi haklarını korudukları ifadesine yer verilen açıklamada, "Irak'a, halkına ve ulusal egemenliğine savaş ilan edildiği bu olayda sorumluluk tamamen ABD başta olmak üzere uluslararası koalisyon güçlerindedir." denildi.



ABD'nin Irak'taki askeri varlığına değinilen açıklamada, "Irak'ın hava sahasını koruduğunu iddia edip Siyonistlere hava desteği veren ABD'nin Irak'taki varlığının gerekli olmadığı kanaatindeyiz." denildi.

Kaynak: NTV