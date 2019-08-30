DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi öldürüldü

Haşdi Şabi Heyeti yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi terörist Abdusselam Hamed Hammud'un öldürüldüğünü ifade etti.

Hammud'un kendisini patlatma girişimi öncesinde yardımcısı ve 6 kişiden oluşan korumalarının ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, sorgulanmaların ardından alınan bilgiye göre ölenler arasında DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi Hammud'un bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Ayrıca Hammud'a ilişkin henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde Haşdi Şabi'ye bağlı güçler tarafından düzenlenen bir güvenlik operasyonu sırasında "Ebu Nur" lakaplı Hammud'un kendini infilak ettirdiği bilgisi verildi.

Kayank: TV100