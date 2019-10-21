Trump: Suriye'de ateşkese uyuluyor, ufak çatışmalar devam ediyor

Sputnik'te yer alan habere göre, Trump, Beyaz Saray'da Bakanlar Konseyi toplantısı öncesi yaptığı açıklamada Suriye'de ateşkesin devam ettiğini söyledi.

Ufak çatışmalar olsa da bunların sayısının çok az olduğunu ifade eden Trump, Türkiye ile anlaşma kapsamında bölgeden Kürtlerin çıktığını ve bunun 'akıllıca bir adım' olduğunu belirtti.

"Eğer Türkiye uygunsuz davranırsa yaptırımlar ve vergiler uygularız" diyen Trump, "Suriye'de küçük sayıda bir askeri varlığımız kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca kendisini 'Kürtleri yalnız bırakmakla' eleştirenlere de "Kürtlere 400 yıl boyunca onları korumak için bölgede kalacağız diye bir söz vermedik. ABD askerlerini o bölgeden çekmekle akıllıca davrandık" diye yanıt verdi.