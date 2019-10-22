Erdoğan'dan flaş İran açıklaması

TRT Haber'in aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya’ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin İran'dan gelen tepkilerle ilgili şunları söyledi:

"İran'dan gelen bazı açıklamalar bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. İran aslında kısa süreli bir 15-20 yıl öncesine varıncaya kadar nükleer başlıklı silahlar konusunda Erdoğan'ın İran'la ilgili takındığı tavırları tüm dünya bilir. Biz bütün bu tavrı her şeye rağmen yaptık ama İran'dan maalsef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil. Başta Sayın Ruhani bunları susturması gerekiyor. Biz şu anda Soçi mutabakatının taraf ülkesiyiz. Biz bu süreci o zaman nasıl yürüteceğiz. Astana sürecinden başlayan ve Soçi mütabakatı ile devam eden bu süreçte birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Bu yapılan yanlıştır. Kendilerini ciddi manada kınıyorum."