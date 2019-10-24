ABD'nin bölgedeki planları başarısızlığa uğradı

Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi Yardımcısı General Resul Sanairad, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran karşıtı iddialarına değinerek, “ABD Başkanı Trump’ın tutumu bölgedeki ve dünyadaki başarısızlıklarını telafi etmek yönündedir” dedi.

ABD’nin güvenilmez bir ülke olduğunu dile getiren General Sanairad, "Donald Trump, bu başarısızlıklarını telafi etmek için böyle bir tutum benisemektedir" ifadesini kullandı.

ABD politikalarının başarısızlığının sadace Irak ve Suriye ile sınırlı olmadığını belirten General Sanairad, “ABD’nin Fars Körfezi’ndeki etkisiz varlığı ve İran İslam Cumhuriyeti’nin eylemlerine karşılık verememesi bu ülkenin farklı alanlarda başarısızlığa uğradığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

General Sanairad, ABD’nin İran’a karşı tehditlerini operasyonel hale getirip getirememesiyle ilgi, “ABD’nin tehditlerini ne ölçüde operasyonel hale getirebileceği konusunda kesin bir değerlendirme yapmak istiyorsak, bu ülkeye ait İHA’nın Fars Körfezi’nde düşürülmesini yeniden incelememiz gerekiyor" diye konuştu.