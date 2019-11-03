ABD'de ulusal borç rekor seviyede

Dünyanın bir numaralı ekonomisine sahip ABD'de ulusal borç rekor seviyeye ulaştı.

Borç kişi başı 70 bin dolara denk geliyor

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ulusal borç 23 trilyon doları aştı.

Bu miktar, 328 milyonluk nüfusa sahip olan ülkede kişi başına yaklaşık 70 bin dolara denk geliyor.

Borcun 17 trilyon dolarlık kısmını vatandaşlar ile finans kurumlarının, 6 trilyon dolarlık kısmını da devlet kurumlarının borçları oluşturuyor.

Trump döneminde yüzde 16 arttı

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu dönemde 20 trilyonun altındaki borcun, bütçe açığının artması nedeniyle yüzde 16 seviyesinde yükseldiği belirtiliyor.

ABD'de 2019 bütçe açığı yaklaşık bir trilyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülkedeki bütçe açığını önümüzdeki yıllarda daha da artırması bekleniyor.

Bütçe açığındaki ana etmenin savunma giderlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Kaynak: TRT Haber