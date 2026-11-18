İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Emir Hatemi, Kutsal Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı'nın ikinci ve üçüncü Kutsal Savunma dönemlerine ilişkin önemli program ve faaliyetlerinin sergilendiği fuarı ziyaret etti.

Bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tümgeneral Hatemi, İran halkının İslam Devrimi'nden bu yana düşman saldırılarıyla her karşılaştığında kararlılıkla mücadele ettiğini ve düşmanı her defasında başarısızlığa uğrattığını ifade etti.

İran Silahlı Kuvvetleri ve İran Ordusu'nun da bu süreçlerde halkın yanında yer aldığını belirten Tümgeneral Hatemi, ordunun üç Kutsal Savunma döneminde de halkı koruma görevini yerine getirdiğini söyledi.

Mevcut bölgesel koşullara dikkat çeken Tümgeneral Hatemi, düşmanın kuvvetlerini hazırladığını ve yeni bir uçak gemisini bölgeye gönderdiğini belirterek, İran'ın düşman hareketlerini dikkatle izlediğini ve savunma hazırlıklarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Tümgeneral Hatemi, İran Ordusu'nun kara, deniz, hava savunma ve hava kuvvetlerinin tamamının gelişmeleri yakından takip ettiğini ve hazırlık seviyelerini sürekli yükselttiğini vurguladı.

Düşmanın daha önce İran'a saldırarak stratejik bir hata yaptığını ve bunun sonucunda zor duruma düştüğünü savunan Tümgeneral Hatemi, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın üst düzey komutanlara verdiği talimatlar doğrultusunda gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Tümgeneral Hatemi, düşmanın yeniden herhangi bir girişimde bulunması halinde kendisine ve destekçilerine coğrafi sınır tanımaksızın çok daha ezici ve şiddetli bir karşılık verileceğini ifade etti.

İranlı komutan, düşmanın hesap hatasına düşmemesini umduklarını, ancak böyle bir hata yapması durumunda herkese ibret olacak bir ders alacağını söyledi.