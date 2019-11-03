Türkiye'de 5 ilde IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nca IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik dün Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yakalanan bir örgüt üyesinin IŞİD adına yılda yaklaşık 1500-2 bin yabancı militan yetiştirilen 'silahlı eğitim kamplarının sorumlusu' ve 'zekat emiri' olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Diğer 2 örgüt üyesinin ise IŞİD adına yabancı militan yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının silah, teçhizat ve lojistik sorumlusu olduğu ayrıca bu iki örgüt üyesinin kamplarda yetiştirilen militanların, çatışma bölgelerine sevkini sağlayan organizasyondan sorumlu oldukları belirlendi.

Diğer dört örgüt üyesinin de IŞİD içerisinde çeşitli kademelerde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Gözaltına alınanların kaldıkları yerlerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Kaynak: Sputnik