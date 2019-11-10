DEAŞ'lı teröristlerin iade süreci yarın başlıyor

Yurt içinde ve dışında terör örgütlerine karşı operasyonlar yapıldı. Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 bin 500'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, şehir yapılanmaları çökertildi. Çok sayıda terörist ya hapse atıldı ya da geri gönderme merkezlerine yerleştirildi.

İade süreci başlıyor

Bugüne kadar 7 bin 500 DEAŞ'lı terörist, vatandaşı olduğu ülkelere iade edilmişti. Kalan teröristler için de iade işlemleri hızlandırılıyor. İade süreci Pazartesi günü başlıyor.

Türkiye'deki hapishanelerde bin 200 DEAŞ'lı terörist bulunuyor. 12 geri gönderme merkezinde ise 813 terör şüphelisi tutuluyor. Suriye'deki DEAŞ kamplarından kaçıp Türkiye tarafından yakalanan ve tekrar hapishaneye konulanların sayısı ise 287.

Avrupa Birliği ülkeleri başı çekiyor

İade işlemleri yapılacak ülkeler arasında Avrupa Birliği ülkeleri başı çekiyor. Batı, bu teröristleri kabul etmemek için vatandaşlıktan çıkma yoluna gitse de, Türkiye bu tarz oyalamalara müsaade etmeyecek.

Batı ülkelerinin teröristleri vatandaşlıktan çıkarmalarını değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "'Biz bunları vatandaşlıktan attık siz ne yaparsanız yapın.' Yok öyle yağma. Çatlasanız da, patlasanız da, sinseniz de, saklansanız da o DEAŞ'lıları, kendi insanınızı, vatandaşlıktan çıkarsanız da, çıkarmasanız da sizin ülkenize göndereceğiz." dedi.

İade süreçleri İçişleri, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ile emniyet birimlerinin koordinesinde gerçekleşecek.

Kaynak: TRT Haber