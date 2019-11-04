Türkiye: Herkes DEAŞ'lısına sahip çıksın

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de tutuklu bulunan DEAŞ'lılarla ilgili olarak Kurtuluş, "Herkes burada samimi olsun. Türkiye DEAŞ ile mücadelede bedel ödemiş onlarca masum insanımız ölmüştür. Bu örgütle ilgili bütün dünya konuşuyor. ABD'nin Fransa'nın DEAŞ ile ne mücadelesi vardır? DEAŞ üyesi Türk vatandaşları yargılanıp cezalarını alacak. Ama diğer ülkelerin vatandaşı olan teröristlere Türkiye sahip çıkacak değil. Kimse DEAŞ'ı Türkiye'ye bıraktım diyerek bu işten çıkamaz. Herkes DEAŞ'lısına sahip çıksın." dedi.

Öte yandan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yakalanan DEAŞ'lılar hakkında, "Yabancıları bir müddet tutup kendi ülkelerine göndereceğiz." ifadesini kullanmıştı.