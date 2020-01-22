Çin: Ortadoğu'da krizlerin kaynağı Filistin sorunu

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, dün BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin sorununa ilişkin olarak düzenlenen oturumda bir konuşma yaptı.

Zhang Jun, ilgili tarafların aynı hedefe doğru ilerleyip, askeri operasyonu ve kışkırtmayı derhal durdurarak, bölgesel gerginliğin tırmanmasını önleyip diyaloğun yeniden başlatılması için uygun koşulları yaratması gerektiğini dile getirdi.

Filistin sorununun Ortadoğu'daki krizlerin kaynağı olduğuna işaret eden Zhang Jun, Çin'in Gazze'de devam eden çatışmalardan ve Ortadoğu barış sürecinin yanlış yönlendirilmesinden derin endişe duyduğunu söyledi.

Zhang Jun, Filistin meselesinin adil ve makul bir şekilde çözülmemesi halinde Ortadoğu'da kalıcı barışın gerçekleştirilmeyeceğini belirtti.

Zhang, Çin'in her zaman Ortadoğu'da barışın mimarı, istikrarın koruyucusu ve kalkınmanın katılımcısı olmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: China Radio International