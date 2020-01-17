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17 Ocak 2020 - 11:50

İslam Devrimi Lideri:

Devrim Muhafızları Amerika'nın güçlü imajını kırdı

Devrim Muhafızları Amerika'nın güçlü imajını kırdı

Bugünkü Tahran cuma namazı hutbesinde İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bugünkü Tahran cuma namazı İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin imamlığında eda edildi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin cuma hutebesindeki konuşmasının satır başları şöyle:

- Geçen iki hafta özel ve maceralarla dolu günlerdi. Son iki hafta içinde İran halkı ders çıkaracak acı ve tatlı olaylara tanık oldu.

- İran'da 10 milyon ve Irak'ta yüz binlerce insanın, Kudüs Gücü Komutanı Süleymani’yi son yolculuğuna uğurlamak için sokaklara dökülmesi Allah günlerindendir.

-Devrim Ordusu'nun Amerikan üslerine ağır bir darbe indirmesi Allah günlerindendir.

- Bu günler tarihin dönüm noktasıdır. Tarih yazılacak günlerdir. Bunlar normal günler değil. Bu günler bitecek, ama bu günlerin etkisi kalacaktır.

- Siyonist medya imparatorluğu komutanımızı (Şehit Korgeneral Süleymani) terörle suçlamaya çalıştı, fakat Yüce Allah sahaneyi istediklerinin tam tersine çevirdi.

- ABD yaptığı terörle büyük skandal yaşadı. Onlar terörle mücadele alaındaki en büyük kahramanı şehit ettiler.

- Korgeneral Kasım Süleymani’ye yapılan terör saldırısı korkakça bir eylemdi ve ABD’yi rezil etti. ABD Başkanı terörü itiraf etti. Bundan başka büyük bir skandal var mı?

- Kudüs güçleri her şeyi göze alarak bölge uluslarına yardım ediyor. Onlar savaş ve terörü vatanımızdan uzak tutuyorlar.

- Aziz komutanımıza hakaret eden birkaç kişi İran halkını mı temsil ediyor, yoksa cenaze törenine katılan milyonlarca insan?

- Amerikalılar İran halkının yanında olduğunu söylüyorlar, onlar yalan söylüyorlar. Aslında İran milletini hançerlemek istiyorlar. Trump İran halkının yanında olduğunu iddia eden birer soytarı.

- “Ne Gazze ne de Lübnan” sloganıyla aldananalar İran uğruna refahları ve çıkarlarından vaz geçemiyorlar.

- Amerika'ya büyük bir darbe indirildi. Tabii ki askeri açıdan etkililiydi. Ancak daha önemli konu ABD’nin prestijine ve süper güç imajına darbe vurulmasıdır.

- ABD yıllardır Suriye, Irak, Lübnan ve Afganistan'da darbe alıyor.

- Bunlar hiçbir şeyle telafi edilmez. Şimdi (İran karşıtı) yaptırımları yoğunlaştıracaklarını açıklıyorlar, ancak bu Amerika'ya itibarını geri kazandırmaz.

- Ülke genelindeki insanlardan duyulan intikam çığlıkları, ABD üssünü yerle bir eden füzelerin intikam çığlıklarıydı.

-  İran halkı direnişten yana olduğunu ve teslim olmaktan kaçındığını gösterdi.

- Uçak kazasında gençlerin ve İran vatandaşlarının hayatını kaybetmesi acı bir olaydı. Uçak kazasından üzüldüğümüz kadar, düşmanlar da sevindi.

- Uçak kazasında bazı belirsizlikler var. Komutanlara kamuya açıklama yaptığı için teşekkür ediyoruz, ancak bu konu takip edilmeli ve benzer olayların meydana gelmesi engellenmeli.

-Düşmanın müzakeresi hile ve sahtekarlık karışımıdır. Müzakere masasının arkasındaki beyefendiler Bağdat Havalimanı'ndaki teröristlerdir. Müzakereden korktuğumuz yok ama ABD ile (müzakere) olmayacak.

Kendimizi daha güçlü yapmamız ve ekonomimizi petrolden arındırmamız lazım.

- Üç Avrupa ülkesi (İngiltere, Fransa ve Almanya) ABD'nin uşağı. Onlar İran halkını dize getiremezler. Bu üç ülke savaş sırasında (8 yıllık İran-Irak savaşı) Saddam Hüseyin'e destek sağlamıştı.

- Amerika'nın nükleer anlaşmadan geri çekilmesinden sonra bu üç ülke boşu boşuna konuşma yaptılar. O sırada onlara güvenmediğimi ve hiçbir şey yapmadan Amerika'ya hizmet edeceklerini söyledim.

- Bugün, yaklaşık bir yıl sonra, bu ülkelerin tam anlamıyla Amerika'nın uşağı olduğu ortaya çıktı.

- İslam dünyası yeni bir sayfa açmalıdır. İmanlı yürekler ve duyarlı vicdanlar, milletlerdeki özgüveni uyandırsınlar. Herkes milletlerin tek kurtuluş yolunun, tedbirli olmak, dirençli ve düşmandan korkmamakta olduğunu bilmeli.

News Code 1883876

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