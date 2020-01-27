Suudi Arabistan Kur'an-ı Kerim'i değiştirdi

Filistin haber ajansı Shehab'ın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan'a bağlı Kral Fehd Akademisi tarafından basılan Kur'an-ı Kerim’in İbranice mealinde skandallara rastlandı.

Kur'an-kerimim İbranice mealinde skandallar

"Ilımlı İslam" adı altında ülkede bazı değişlikleri hayata geçiren Riyad yönetimi, Kur'an-ı Kerim'i tahrif etti. Suudi Arabistan Kraliyet Ailesine bağlı olarak dünya geneline dağıtılan Kur'an-ı Kerim'lerin tetkikini yapan Kral Fehd Akademisi'nin tam 300 farklı hatayı Kur'an-ı Kerim'in İbranice tercümesine yerleştirdiği ortaya çıktı.

Efendimiz Hz.Muhammed'in (S.A.V.) ismi silindi

Shehab'ın aktardığına göre, Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in ismi İbranice tercümeden çıkarılırken, Mescid-i Aksa ise "heykel" olarak değiştirildi. Çevirisi Esad Nemr Basul tarafından yapılan İbranice mealdeki hataların Yahudilerin kutsal kitabı tahrif edilmiş Tevrat'a paralel olarak yapılması dikkat çekti. İsrail ile yakın ilişki içindeki Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı'nın Kur'an-ı Kerim'i tahrif ederek İsrail ile daha fazla yakınlık kurmak istediği öğrenildi.

Mescid yerine heykel

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in İbranice tercümesinde, İsra Suresi'nin 7'nci ayetinde geçen "(…) Daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler (…)" ifadesindeki "mescid" kelimesi yerine "heykel" kelimesi kullanılmış. Kur'an-ı Kerim ayetindeki bu tahrifin, Siyonistlerin inancına paralellik arz etmesi ise dikkat çekti. Siyonistlere göre, Mescid'i Aksa'nın altında "Süleyman heykeli" bulunuyor.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra akademi meali kaldırıldı

Shehab'ın skandalı ortaya çıkarmasından sonra, Kral Fehd Akademisi tarafından basılan Kur'an-ı Kerim'in İbranice meali web sitesinden kaldırıldı. Akılalmaz olayın kasıtlı mı yoksa tercüme hatası mı olduğu henüz netlik kazanmış değil...

Kaynak: Yeni Akit