İran yapımı "Aile İlişkileri" filmi Finlandiya'da gösterilecek

İranlı sinemacı Nasır Zamiri’nin yönetmenliğini yaptığı “Aile İlişkileri” adlı belgesel bu sene 19’uncusu Finlandiya’da düzenlenecek olan Helsinki- DocPoint Belgesel Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.
“Aile İlişkileri” adlı belgesel, Hacı Baba adında 80 yaşındaki bir adamın çocuklarıyla olan ilişkisini konu almaktadır.
Helsinki- DocPoint Belgesel Film Festivali 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Finlandiya’nın Helsinki kentinde düzenlenecek.
Festivale ilaveten İran sinemasından “Annemin Bataklık Evi”, “İran Tarzı Burun”, “Burka'nın Diğer Yüzü”, “Kışın Son Günleri, ve “Güneşsiz Gölgeler” adlı belgeseller gösterime girecek.
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