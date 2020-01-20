Bangladeş'ten İran yapımı kısa filme büyük ödül

Yönetmenliğini İranlı sinemacı Said Zamaniyan’ın üstlendiği “Keçi Şenliği” adlı kısa film, Bangladeş’te düzenlenen 18. Uluslararası Dhaka Film Festivali’nde ödüle layık görüldü.

Büyük bir kayıpla karşı karşıya gelen 9 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlatan kısa filmin özeti şöyledir:

“Çocuklar asla hiçbir şeyi unutmazlar.”

Daha önce katıldığı 5 yabancı festivalde en iyi senaryo ödülünü kazanan kısa film ilaveten önümüzdeki günlerde İran’da düzenlenecek olan 38. Fecr Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacaktır.

Çocukları konu alan kısa filmin oyuncu kadrosunda Tumac Daneş Behzadi, Sepide Destine ve Yazdan Kokabi Saba yer alıyor.

18. Uluslararası Dhaka Film Festivali 11-19 Ocak’ta düzenlenmişti.