İran Sağlık Bakanılığı'ndan son koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, bugüm basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke genelinde 95 kişide koronavirüs vakası tespit edildiğini söyledi.

Son 24 saatte 34 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini belirten Cihanpur, şu ana kadar ülkede koronavirüsün 15 can aldığını kaydetti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.

Virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 665'e ulaştı.