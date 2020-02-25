İran-Türkiye sınırı kapatıldı ama Türk turizmciler endişeli

İran’da 21 Mart – 1 Nisan arası Nevruz Bayramı olarak kutlanıyor. Bu dönemde 200 bin İranlı turist tatil için Türkiye’nin yolunu tutuyor. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sınırın kapanması başta Van, İstanbul ve Antalya olmak üzere turizmcileri kara kara düşündürüyor.

Koronavirüs salgını dünyayı etkilemeye devam ediyor. Virüsün hızla yayıldığı ülkelerden biri de İran. Türkiye, önlem olarak komşusu İran’la sınırını kapattı. Önceki gün İran’la kara yolu ve hava yolu teması kesilirken dün de tren seferleri durduruldu. Bu sürecin İran ve Türkiye arasında turizmde sezonun en yüksek olduğu ‘Nevruz Bayramı’ öncesine denk gelmesi turizmcileri kara kara düşündürüyor. Komşu ülke olarak Türkiye’yi en çok ziyaret eden turistler sıralamasında her zaman ilk 5’te bulunan İranlılara kapanan kapıların Nevruz döneminde özellikle Van civarı, Antalya, İstanbul ile kayak bölgelerini etkilemesi bekleniyor.

Milliyet gazetesinden Duygu Erdoğan’ın haberine göre, özellikle Van’da İranlı turistlerin yoğun ziyareti öncesi paket turlar oluşturan, hizmet satın alan acentelere dün itibariyle iptal talepleri gelmeye başladı.

KİŞİ BAŞI 1500 DOLAR

İran’da 21 Mart – 1 Nisan arası kutlanan Nevruz Bayramı, mart ayı süresince İran’dan Türkiye’ye olan turizm talebini artırıyor, bölge otelleri yüzde 100 doluluğa ulaşıyordu. Aynı zamanda bölge esnafı da turizm pastasından önemli bir pay alıyordu. Nevruz Bayramı süresince 200 bini aşkın İranlı Türkiye’ye geliyor, en az 1 hafta kalan İranlı turistlerin kişi başı harcaması 1.500 doları aşıyordu. İranlı turistler bu dönemde yoğun alışverişleriyle de dikkat çekiyordu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, başta bölge turizmi olmak üzere genel Türkiye turizminin Nevruz süresince oluşacak turizm hareketinden mahrum kalacağına dikkat çekti.

ESNAFIN UMUDUYDU

Takva, kapıların kapatılmasının kalıcı bir çözüm oluşturmayacağını kaydederken, şunları söyledi:

“İranlılar elbette başka ülkeler üzerinden de geçiş yapıyorlar. Yapmamız gereken, virüsün tespitine yönelik altyapı çalışmalarını geliştirmektir. Íran pazarına yönelik 2011’de başlatılan büyük çalışmalarla bölgenin önemli çekim merkezi olduk. Bu yıl çığ felaketi, deprem derken esnafın da umudu Nevruz’du. Van’ın 12 bin yatak kapasitesi var. 2019’u yüzde 85, Nevruz’u yüzde yüz dolulukla kapatmış, bu yıl daha büyük hedeflerimiz vardı. Ne yazık ki bölge turizmine çok büyük oranda etkisi olacak.”