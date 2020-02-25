Koronavirüs Hollywood yıldızı Cruise'u da vurdu!

57 yaşındaki Tom Cruise, önemli rollerinden birini üstlendiği Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinin yedinci halkasının çekimleri için 20 Şubat'ta Venedik'e ulaştı. Fakat o sırada ülkede her geçen gün artan koronavirüs vakaları nedeniyle filmin çekimleri belirsiz bir tarihe kadar ertelendi. Tom Cruise ve ekibi de Venedik'te konakladıkları otelden dışarı çıkamaz oldu.

Birçok futbol maçının yanı sıra moda ve sanat etkinliklerinin hatta ünlü Venedik Karnavalı'nın bile iptal edildiği İtalya'da şu ana kadar 7 kişi hastalık yüzünden hayatını yitirdi. Bu önlemler kapsamında Tom Cruise da 1 Mart'a kadar çekimlerin kaderinin ne olacağını otelinde bekleyecek.

Bu arada filmin kamera arkasında görev alan İngiliz ekibin de ülkelerine dönmesi planlandı. Ekip, İngiltere'ye ulaştığında kendilerine gerekli testler yapılıp virüs taşıyıp taşımadıkları belirlenecek. Şu ana kadar yapılan incelemelerde ekipten herhangi bir kişide virüs tespit edilmediği belirtildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Venedik Karnavalı iptal edildi. Veneto Valisi Luca Zaia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Venedik Karnavalı için organize edilen etkinliklere son verileceğini açıkladı.

Kaynak: Hürriyet