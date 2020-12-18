İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Sputnik'e verdiği özel röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

'İran ile Rusya'nın askeri işbirliği sürecek'

Celali, İran ile Rusya arasındaki askeri işbirliğine ilişkin, “Tahran ile Moskova askeri işbirliğini sürdürecektir. ABD yaptırımları İran'ın askeri gücünü ve bilimsel araştırmalarını etkilemeyecektir.” dedi.

Büyükelçi Celali sözlerine şöyle devam etti:

"Amerika’nın kötü davranışları gelecekte de devam edecek, çünkü bu ülke artık eski gücüne sahip değil. Rusya, Çin, İran ve yaptırım altındaki diğer ülkeler bir araya gelmeli ve diğer ülkeler ve halkları için zararlı sonuçlara yol açan güç kullanımının yasadışı bir eylem olduğunu göstermeli.

Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın bir numaralı gücü olduğunu söylemek istiyor. Fakat gerçekte böyle bir durum yok, onu geride bırakan birkaç ülke var.”

Şehit Fahrizade suikastı

Şehit Mohsen Fahrizade suikastı hakkında Celali, “İran Dışişleri Bakanı'nın ifade ettiği gibi, Şehit Fahrizade’ye yönelik yapılan terör saldırısının sorumlusunun ‘Siyonist Rejim’ olduğuna dair çok sayıda kanıt var. Terör bu rejimin doğasında mevcuttur. İşgalci rejimin özellikle bölgemizdeki varlığı hiçbir ülkenin yararına değildir. İstikrarsızlık ve ihtilaf yaratmak bu rejimin eylemlerinin temelini oluşturmaktadır."

İran Nükleer Anlaşması

Kazım Celali, ABD’nin nükleer anlaşmaya dönüp dönmeyeceğiyle ilgili olarak, “Bu ülkede Cumhuriyetçiler ve Demokratların İran politikası çok farklı değil. Yeni ABD hükümeti nükleer anlaşmaya dönmek istiyorsa, ilk önce İran İslam Cumhuriyeti'ne verdiği zararı telafi etmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

İran-Rusya ticari ilişkileri

İran ile Rusya’nın ticarette doların payını düşürmede önemli ilerleme kaydettiğini anlatan Celali, "Şu anda iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 40’tan fazlası ulusal para birimleriyle yapılmaktadır." diye konuştu.

Rusya ile COVID-19 İşbirliği

İran’ın Moskova Büyükelçisi, Tahran’ın COVID-19 aşısı üretimi konusunda Moskova ile işbirliğ yapmak istediğini aktardı.