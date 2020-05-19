İranlı yetkili: Komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Dünya Kudüs Günü münasebetiyle düzenlenen bir video konfernsata yaptığı konuşmada, "Biz genişleme arayışında değiliz. Tüm komşu ülkelerle iyi ve barışçıl ilişkiler kurmak istiyoruz" dedi.

Kazım Celali, ABD ve Siyonist Rejim'in İranofobi ve İran konusunu Ortadoğu'daki ana gündemi haline getirmenin yanı sıra Filistin meselesini önemsiz göstermeye çalıştığını söyledi.

Celali sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki, günümüz dünyasında, ABD, İsrail ve diğer bazı Arap ülkeleri Filistin meselesini İslam dünyasının ana gündeminden çıkarmak ve marjinal bir meseleye dönüştürmeye çalışıyor. Ancak İran İslam Cumhuriyeti, Filistin meselesinin İslam dünyası için bir öncelik olduğuna inanıyor."

İran'ın Siyonistlerle anlaşmazlıklarını çözmek için destek arayan Filistin halkına yardım etmeye kararlı olduğunu belirten Celali, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını (Yüzyılın Anlaşması) 'insanlık dışı' ve 'Filistin halkına karşı' bir plan olarak nitelendirdi.