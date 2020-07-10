İranlı ve Rus yetkili bölgedeki son gelişmeleri görüştü

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Bogdanov ile bir araya gelerek, bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Suriye, Irak, Amerika ile Siyonist Rejim'in Filistin karşıtı Yüzyılın Anlaşması ve Libya gibi konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu görüşmede Celali ve Bagdanov, iki ülke arasında bölgesel konularla ilgili istişare görüşmeler ile işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar.