İran-Rusya transit ilişkileri Moskova'da değerlendirildi

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Takaryov ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.
Tarafalr görüşmede iki ülkenin deniz, hava ve demiryolu alanındaki meselelerini masaya yatırdılar.
Celali, ülkenin kuzey limanlarının iki ülke arasında mal taşımacılığındaki rolüne değinerek, bu sektördeki yatırım kapasitelerini açıkladı.
Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Takaryov da Germsar- İnçe burun demiryolu elektrik projesinin yakın gelecekte yürürlüğe gireceğini söyledi.
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