Ömer Döngeloğlu Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TRT Avaz'a göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Ömer Döngeloğlu Başakşehir Devlet Hastanesi'nde bir süredir tedavi görüyordu.
Döngeloğlu'nun doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciûn. Ömer Döngeloğlu Hoca, tedavi gördüğü hastanede rahmet-i Rahman'a kavuşmuş. İyi bilirdik, iyilerden bilirdik. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
1968 yılında Tokat'ta doğan Ömer Döngeloğlu, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştu.
Televizyonlarda yaptığı dini programlarla tanınan Döngeloğlu, 5 çocuk babasıydı.
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