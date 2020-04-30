Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 3174'e yükseldi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Buna göre, bugün 42 bin bin test yapıldı, 2 bin 615 yeni tanı konuldu.

Son 24 saatte vefat eden 93 kişi ile birlikte toplam can kaybı 3 bin 171'e yükseldi. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 48 bin 886 oldu.

Koca, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım" açıklaması yaptı.