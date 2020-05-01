Türkiye'de koronavirüsten 84 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre, son 24 saatte yapılan koronavirüs test sayısı 41 bin 131 olurken, vaka sayısı 2 bin 188 oldu.

Sputnik'in haberine göre, son 24 saatte 84 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 3 bin 258 oldu.

Bugün iyileşen kişi sayısı ise 4 bin 922 oldu.

Son 24 saatte iyileşenlerin, yeni tanı konan hastaların 2.25 katı olduğunu açıklayan Koca, "Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir" ifadelerini kullandı.