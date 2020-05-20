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20 May 2020 11:09

Abbas:

İsrail ve ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı kalmayacağız

İsrail ve ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı kalmayacağız

Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, "Filistin, Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail ve ABD ile yapılan güvenlik anlaşmasının da dahil olduğu tüm anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalmayacaktır" dedi.

Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in üst düzey isimleriyle işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" planına karşı izlenecek yolu görüşmek üzere bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Abbas, "Filistin, Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail ve ABD ile yapılan güvenlik anlaşmasının da dahil olduğu tüm anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalmayacaktır" dedi.

Gelişmelerden ABD yönetiminin de sorumlu olduğunu dile getiren Abbas, "Filistin halkına karşı yapılan zulümden ABD yönetimini sorumlu tutuyor ve işgalci İsrail hükümetinin halkımıza yönelik tüm saldırgan, haksız kararları ve tedbirlerinde ABD yönetiminin birincil dereceden ortak olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bağımsız egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören iki devletli çözüme bağlı olduklarını vurgulayarak, söz konusu sürecin sadece ABD'nin değil uluslararası ara bulucularla yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Euronews

News Code 1886602

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