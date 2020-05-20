İran: İsrail bölgede kaos tohumları sermeye devam ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı, Dünya Kudüs Günü münasebetiyle Twitter hesabı üzerinden paylaştığı İngilizce bir yazıda şu ifadelerde bulundu:

"Siyonist Rejim terörden doğdu. O zamandan beri de Filistin hakından tutup Arap önemli isimleri ve İranlı bilim adamlarına kadar terör etmiştir. Doğası terörist olan İsrail, bölgemizde kaos tohumları sermeye devam ediyor."

Bakanlık tarafından atılan tweette, "Kudüs Günü, her yıl İslam dünyasına Siyonist Rejimin işgalcılığının bölgemizdeki çatışmalarda önemli bir faktör olduğunu hatırlatıyor. Siyonist Rejimin geçmişi saldırganlık, yasaları çiğnemek ve gizli kitle imha silah programlarıyla doludur" kadedildi.