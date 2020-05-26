Mecliste onaylanan Siyonist Rejim karşıtı yasa uygulanacak

İran Meclisi'nde onaylanan Siyonist Rejim’in bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı düşmanca eylemlerine karşı koymayı öngören yasa İran'da uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Yargı Erki, İçişleri, İstihbarat, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin söz konusu yasayı uygulamasını bildirdi.

Son günlerde İran Meclisi’nde onaylanan 16 maddelik tasarıda, İran hükümetinin masum Filistin halkına tam destek verme zorunluluğu ve İsrail rejimine bağlı yazılım pltformlarının İran siber coğrafyasında faaliyet göstermesinin yasak olduğu gibi konular yer alıyor.

Tasarı uyarınca İsrail rejimi ile her türlü işbirliği veya bu rejim lehine casusluk faaliyeti, muharibe ve yer yüzünde fesat oluşturma olarak sayılacak.