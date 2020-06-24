Tahran’dan İran-Türkiye sınırında çatışma açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, dün Türkiye ordusuyla ile terör örgütleri mensupları arasında yaşanan çatışmaya ilişkin açıklama geldi.

Musevi, yaptığı açıklamada, “Türk medyasında yer alan haberlere göre, dün akşam saatlerine Türk askerleri ve terör örgütleri mensupları arasında yaşanan silahlı çatışmada yaralanan iki Türk askerinden birisi hayatını kaybetmiştir” dedi.

Bu çatışmada atılan bir havan topunun İran topraklarına isabet ettiğini belirten Musevi, bu olayın herhangi bir can kaybına yol açmadığını ve detaylarının iki ülkenin sınırdaki görevlileri tarafından incelendiğini açıkladı.

Musevi, İran ve Türkiye'de askerler ve sınır muhafızlarının şehit düşmesine neden olan teröristlerin sınırdaki saldırılarını kınadıklarını belirterek, “Defalarca ilan ettiğimiz gibi terörle mücadele uluslararası işbirliğini gerektiriyor. Bütün ülkelerin bu konuda duyarlı olması lazım. Bazı ülkelerin teröristlere verdiği destekler devam ettiği sürece maalesef onların cinayetlerine tanık olmaktayız” diye konuştu.