Tahran: Çaresizliğe düşen ABD İran karşıtı kapmanya yürütüyor

Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İranlı vatandaşların insan haklarını hedef alan ABD'nin İran tutumunu eleştirdi.

Paylaşımda, ABD'nin Covid-19’la ilgili sağlık malzemelerinin İran’a gönderilmesini yasaklamaya ve salgınla mücadelede değerlendirilecek olan mali kaynaklara erişimi engellemeye başvurduğu kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, çaresizliğe düşen Amerika rejiminin İranlı vatandaşların insan haklarını hedef alan ekonomik ve tıbbi terörizmi uygulamak için küresel bir kampanya yürütmekte olduğunu bildirdi.