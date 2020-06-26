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26 Haz 2020 18:38

Tahran: Çaresizliğe düşen ABD İran karşıtı kapmanya yürütüyor

Tahran: Çaresizliğe düşen ABD İran karşıtı kapmanya yürütüyor

İran Dışişleri Bakanlığı, İranlı vatandaşların insan haklarını hedef alan ABD'nin ekonomik ve tıbbi terörizm uygulamak için küresel bir kampanya yürütmekte olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İranlı vatandaşların insan haklarını hedef alan ABD'nin İran tutumunu eleştirdi.

Paylaşımda, ABD'nin Covid-19’la ilgili sağlık malzemelerinin İran’a gönderilmesini yasaklamaya ve salgınla mücadelede değerlendirilecek olan mali kaynaklara erişimi engellemeye başvurduğu kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, çaresizliğe düşen Amerika rejiminin İranlı vatandaşların insan haklarını hedef alan ekonomik ve tıbbi terörizmi uygulamak için küresel bir kampanya yürütmekte olduğunu bildirdi.

News Code 1887388

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