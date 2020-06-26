İran'dan ABD'nin yıllık terörle mücadele raporuna tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı yıllık terörle mücadele raporuna tepki gösterdi.

İRNA haber ajansına göre, Musevi, ABD'nin terörizmle ilgili ülkeler hakkında yayınladığı ve İran'a da yönelik asılsız suçlamaların yer aldığı yıllık raporu kınarken, Amerika'nın terörizmle mücadelede dünya kamuoyunu kandırdığını zira bizzat Amerika'nın terörizmin en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

İranlı sözcü, terör rejimi İsrail'in en büyük destekçisinin Amerika olduğunu hatırlatırken bölgede ve dünyanın bir çok bölgesinde terör örgütlerinin oluşturulmasında bizzat ABD'nin rolünün olduğuna işaret ederek, bu itirafın bizzat Amerikalı bazı yetkililer tarafından dile getirildiğini bildirdi.

Musevi, ''Trump da seçim kampanyalarında bunu açık bir şekilde dile getirmiş ve daha önceki ABD hükümetlerinin IŞİD ve benzeri terör örgütlerini kurduklarını itiraf ettiler" dedi.

Musevi, Amerikan terörist güçlerinin İran Kudüs Ordusu komutanı Şehit Korgeneral Kasım Süleymani'yi kalleşçe şehit etmelerine de işaretle, İranlıların Amerika tarafından oluşturulan teröristlerin hem de Amerika'nın kurbanları olduğunu söyledi.

Abbas, İran'da en az 17 bin sivili şehit eden terör örgütü mensupları ve liderlerinin bugün Amerika ve diğer batı devletlerinde yaşadıkları ve oralarda söz konusu teröristlere hala imkanların verildiğini aktardı.