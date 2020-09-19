Kafkasya'da modern eğitim kurucusunun hayatı belgesele dönüşüyor

Hacı Esedüllah Marifet, diğer adıyla bilinen Esedüllah Hamana İran ve Kafkasya'da modern eğitimin kurucularından biridir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Rıza Pehlevi dönemindeki kıtlık ve ülkedeki istikrarsızlık sebebiyle İran’ın kuzeyinde yaşayan yüzlerce kişiyle birlikte ülkeyi terk eden Hac Esedüllah, daha sonra Kafkasya’ya yerleşiyor.

Hacı Esedüllah iki kardeşiyle birlikte Rusya’nın Kuzey Kafkasya şehirlerinde halka hizmet verecek eğitim merkezleri gibi çeşitli alanlarda müesseseler kuruyor. Bu dönemde ayrıca yeni eğitim sistemi üzerine İran’da birkaç okul yaptırıyor.

Marifet ailesinin İran ve Kafkasya'daki faaliyetlerinin önemi nedeniyle ülkenin kültür yetkilileri tarafından bu kıymetli hayırsever insanın yaptığı işler hakkında bir belgesel hazırlanması planlanıyor.

18 Eylül Cuma günü de Kültürel Miras Kurumu Araştırmacısı Dr. Murtaza Rizvanfer ve İran'ın Moskova Büyükelçiliği eski kültür ataşesi Seyyid Cevad Arami’nin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantı sonunda, İran'da bu saygın kurucu hakkındaki mevcut bilgi ve belgelerin toplanmasına ve koronavirüsün neden olduğu kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra belgeselin Kafkasya'daki çekimlerine başlanmasına karar verildi.