İran yapmı animasyon belgeseli Romanya'da gösterilecek

İranlı sinemacı Behzad Nelbendi’nin yönetmenliğini yaptığı “Kağıt parçaları” adlı animasyon belgeseli bu sene 19’uncusu Romanya’da düzenlenecek olan Uluslararası Transilvanya Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

“Kağıt parçaları” bir kapmta tutulan evsiz ve çile çekmiş kadınların hikayesidir.

“Kağıt parçaları” adlı animasyon belgeseli daha önce Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali (İDFA), Fecr, Münih ve Kraków film festivallerine katışmıştı.

Uluslararası Transilvanya Film Festivali 31 Temmuz- 9 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.