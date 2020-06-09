İran yapımı "Haraman" belgeseli İngiltere'de gösterilecek

İranlı sinemacı Areş İshaki'nin yönetmenliğini üstlendiği "Haraman" adlı belgesel, İngiltere'de düzenlenecek olan Uluslararası Sheffield Belgesel Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

"Haraman", sanatını eskisi gibi gözler önüne seremeyen bir şarkıcı adamın dünyasını anlatıyor.

"Haraman" daha önce ABD'deki New Orleans ve Utah festivalleriyle Avustralya'daki Sydney festivaline katılırken geçen yıl da Japonya'da düzenlenen Yamagata Film Festivalinde en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı.

Uluslararası Sheffield Belgesel Film Festivali, yeni tip koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle 10 Haziran itibariyle canlı olarak internet üzerinden yapılacaktır.