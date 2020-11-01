İzmir'deki depremde can kaybı 49'a yükseldi

Türk basınına göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 49'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 49 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği duyurulan açıklamada, yaralanan 896 kişiden 682'sinin taburcu edildiği, 214 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde, 850 artçı sarsıntı kaydedildi.