İzmir'deki depremde ölü sayısı arttı

Türk basınına göre, Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında 14.51'de meydana gelen ve Ege ile Marmara bölgesinde hissedilen 6,6 büyüklüğündeki deprem hem yıkıma hem can kayıplarına yol açtı. Bu depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 26 olduğu, 831 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından, İzmir depremine ilişkin son durumu paylaştı.

Depremde şu ana kadar 26 can kaybı olduğunu açıklayan Koca, "25’i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı. 504 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız." ifadelerini kullandı.

8 binada kurtarma çalışmaları sürüyor

Arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'nda çalışmalar tamamlandı, kalan 8 binada çalışmalar devam ediyor.