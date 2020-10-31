İran'dan İzmir'deki depremden dolayı Türkiye'ye dayanışma mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “İzmir'deki yıkıcı depremin ardından Türk arkadaşlarımızla yakından temas halindeyiz ve Türkiye'nin talep etmesi halinde her türlü yardım sağlamaya hazırız” dedi.

Hatipzade’nin paylaşımında, “Dünya Şehirler Günü'nde İzmir'in tam olarak iyileşmesini temenni ediyoruz. Aynı zamanda İzmir halkı ile dayanışma içindeyiz” denildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremde şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti, 831 kişi de yaralandı.