ABD'de kilisedeki bıçaklı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz bilinmiyor.
San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo, saldırı anında kilisede dini tören yapılmadığını, yalnızca evsizlerin soğuktan korunmak için kiliseye alındığını açıklamıştı.
TRT Haber
ABD'nin California eyaletindeki bir kilisede 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının zanlısı gözaltına alındı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz bilinmiyor.
San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo, saldırı anında kilisede dini tören yapılmadığını, yalnızca evsizlerin soğuktan korunmak için kiliseye alındığını açıklamıştı.
TRT Haber
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