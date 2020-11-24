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24 Kas 2020 18:16

ABD'de kilisedeki bıçaklı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

ABD'de kilisedeki bıçaklı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

ABD'nin California eyaletindeki bir kilisede 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının zanlısı gözaltına alındı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz bilinmiyor.

San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo, saldırı anında kilisede dini tören yapılmadığını, yalnızca evsizlerin soğuktan korunmak için kiliseye alındığını açıklamıştı.

TRT Haber

News Code 1890681

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