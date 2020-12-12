Koronavirüs aşısının temini için talimat verdim

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani son haftalarda salgınla mücadele için alınan önlemler sonucu çoğu eyaletlerde olumlu gelişmelere tanık olduklarını ve bunun umut verici oldunu duyurdu.

Vatandaşların işbirliği sayesinde kırmızı bölgelerın (yüksek riskli bölge) sayısını 12'ye düşürmeyi başardıklarını belirten Ruhani, koronavirüs salgının yalnızca bir sağlık sorunu olmadığını aynı zamanda dünyada ekonomik, sosyal ve kültürel alanda birçok soruna yol açtığını söyledi.

Ruhani, korona salgının dünya ekonimisine negatif etkisi olduğunu belirterek ortalama ekonomik büyümenin neredeyse -%0,3'e düştüğünü ifade etti.

Bunlara ilave olarak Cumhurbaşkanı Ruhani, "Korona aşısının hem yurt içinde yapılması için talimat verdim. Dünya Sağlık Örgütü henüz hiçbir aşıyı onaylamamıştır; ancak Sağlık Bakanlığı'na etkili koronavirüs aşısının yurt dışından temin edilmesi için gerekli talimatı verdim ve Merkez Bankası ile de bu konuda koordinasyon yapılmıştır ” dedi.