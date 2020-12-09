Ruhani: Karabağ'ın yeniden inşası için yardıma hazırız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Bu görüşmede Ruhani, kardeş ülke Azerbaycan ile ilişkilerin gayet iyi olduğunu belirterek, İran'ın karşılıklı ilişkileri geliştirmek için güçlü bir iradeye sahip olduğunu ifade etti.

Dağlık Karabağ krizine değinen Hasan Ruhani, İran'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tanınması ve buna uyulması konusunda sergilediği yaklaşımın açık olduğuna dikkati çekerek, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaşın sona ermesinden ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılmasından ve ateşkesin sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmayı durdurmak için Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a özel bir heyet gönderdiğini hatırlatarak, “İki ülke arasındaki ateşkesin güçlendirilmesine ve bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak için yapıcı bir rol üstlenmeye hazırız.” dedi.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

“İran olarak Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşa sürecine katılmaya hazırız. İki ülkenin yakınlığı ve ülkemizdeki mevcut imkanların göz önüne alındığında, İran'ın Dağlık Karabağ savaşından etkilenen bölgelerin yeniden inşa sürecine katılımı her iki ülkenin de yararına olacaktır.”

İran-Azerbaycan sınırlarının ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek için kullanılması gerektiğini belirten Ruhani, iki ülke arasındaki demiryolu projelerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede Azerbaycan Dışişleri Bakanı da İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteği takdir ederek, "İran'ı iyi bir dost ve komşu ülke olarak görüyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililerin İran ile yakın ilişkilerin geliştirilmesi yönünde ciddi bir iradeye sahiptir.” açıklamasında bulundu.

Azerbaycan-İran sınırlarını “ dostluk ve ekonomik kalkınma sınırı” olarak nitelendiren Ceyhun Bayramov, "Bu sınırların canlanmasının iki ülke için yeni işbirliği projeleri yaratabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.