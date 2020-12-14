Ruhani, Erdoğan’ın Bakü'de okuduğu şiiri değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son 7 yıldaki gelişmeleri ve hükümetin bu dönemdeki performansını değerlendirdi.

Hükümetin en zor koşullarda ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğini belirten Ruhani, “Günümüzde halkımız ekonomik savaş ve koronavirüs salgının yayılması nedeniyle zor günler yaşıyor ve hükümet, ülkeyi en zor koşullarda yönetmekten sorumludur” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump’ın nükleer anlaşmayı yok etmeye çalıştığını belirterek, “Nükleer anlaşma İran ve dünya tarihinde benzeri görülmemiş oldukça büyük bir anlaşmadır. Bazıları bu anlaşmayı yok etmeye çalıştı; ancak bununla BM’de ABD’yi üç kez mağlup ettik” ifadesini kullandı.

Ruhani, "Yaptırımların sona ermesi halkımızın haklarından birini elde ettikleri anlamına geliyor. Trump'ın sonu da ekonomik savaşın sonu demektir. Yaptırımların sona ermesinin ertelenmesine izin vermeyeceğiz. ABD nükleer anlaşmaya geri dönmeli. Daha önce de söylediğimiz gibi ABD anlaşmaya dönerse biz de tüm taahhütlerimize dönmeye hazırız" şeklinde konuştu.

Ruhani, Erdoğan'ın okuduğu şiiri değerlendirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir hakkında Ruhani, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan konu Türkiye Dışişleri Bakanı'nın İranlı mevkidaşıyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Sayın Erdoğan'ın bu şiiri özel bir amaçla okumadığını belirtmesidir. Ayrıca Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi de bu konuyu onayladı. Söz konusu şiir okunduğu yere göre farklı anlamlar taşıyabilir. O şiir İran'da bir anlam yurtdışında ise başka bir anlam verebilir. Gerçek şu ki Türk yektililer bize şiirin art niyetle okunmadığını söylediklerini ve ayrıca Sayın Erdoğan'ın Bakü'de yaptığı konuşmada Türkiye, İran, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan ve bütün bölgenin birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptığını görüyoruz. O konuşma bir bütün olarak dikkate alınmalıdır yani sadece özel bir kısmına bakmamak lazım. Erdoğan o şiiri okumakla Azerbaycan topraklarının kurtarılmasından mutlu olduğunu dile getirmek istemiştir. Sayın Erdoğan, Hafız ve Mevlana'dan çok şiir okur. Kendisini tanıdığıma göre İran toprak bütünlüğüne hakaret ettiğini düşünmüyorum. Elbette halkımız bu konuda itiraz hakkında sahiptir. Halkımızın hassasiyeti de çok önemlidir ve dünyadaki herkes toprağımızın her milimetresinin bizim için büyük önem taşıdığını bilmelidir. Herkes konuşmalarına dikkat etmeli."