Ruhani: İran'ın petrol üretimi ve satışı artacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün katıldığı bakanlar kurulu toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkenin petrol üretimine ilişkin, "1400 yılında (Hicri Şemsi takvimine göre) 2.3 milyon varil petrol üretip satacağız" dedi.

Dünyaya seslenen Ruhani, petrol ihracatında "dünya gücü" olmayı hedeflediklerini belirterek, "Önümüzdeki yılda İran petrolünün üretim ve satış durumu iki yıl öncesine göre farklı olacak. Bu haber yaptırım uygulayanları ve umutsuzluk saçan kişileri pek memnun etmeyebilir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, yeni yıl bütçe tasarısına dair, "1400 bütçesinin mesajı 'petrole dayanmamak'tır; Bu, petrol satışımız olmayacağı anlamına gelmez, petrol çıkarıp satacağız ve bu fırsatı değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İran nükleer anlaşması

E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın nükleer anlaşma açıklamasına tepki gösteren Ruhani, üç Avrupa ülkesinin boşuna yaygara çıkardığını ifade ederek, "Nükleer anlaşma ile ilgili yükümlülüklerimizi azaltacağımızı zaten bildirmiştik. Natanz Nükleer Tesisi'nde yapılan şeyler ise tamamen benim ve hükümetin resmi açıklamasına dayanıyor." açıklamasını yaptı.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Her zaman atılan adımlardan geri dönebileceğimizi dile getirdik. On binlerce santrifüji çalıştırabiliriz. İstersek bir günde bu santrifüjleri bir saatten yarım saate kadar kolayca kapatabiliriz;P4 + 1 veya P5 + 1 tarafları tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğinde, biz de taahhütlerimize geri döneceğiz."

ABD’ye seslenen Ruhani, “Onlar nükleer anlaşma çerçevesindeki tüm yükümlülüklerine dönerler ve İran ulusuna yaptıklarını telafi ederlerse, biz de geri döneceğiz. ABD yönetiminin yaptığı son eylem hem kendi hem de İran, bölge ve dünyanın zararına idi. ABD’liler yüzde yüz hata yaptı." diye konuştu.