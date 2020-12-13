Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Koronavirüs aşısının temini için talimat verdim

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Vatandaşların işbirliği sayesinde kırmızı bölgelerın (yüksek riskli bölge) sayısını 12'ye düşürmeyi başardıklarını belirten Ruhani, koronavirüs salgının yalnızca bir sağlık sorunu olmadığını aynı zamanda dünyada ekonomik, sosyal ve kültürel alanda birçok soruna yol açtığını söyledi.

Bunlara ilave olarak Cumhurbaşkanı Ruhani, "Korona aşısının hem yurt içinde yapılması için talimat verdim. Dünya Sağlık Örgütü henüz hiçbir aşıyı onaylamamıştır; ancak Sağlık Bakanlığı'na etkili koronavirüs aşısının yurt dışından temin edilmesi için gerekli talimatı verdim ve Merkez Bankası ile de bu konuda koordinasyon yapılmıştır ” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de okuduğu şiirde İran'ı ima etmedi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile dün akşam saatlerinde telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'deki konuşmasında okuduğu şiir sonrasında İran tarafının tutumu ele alındı.

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşına, söz konusu şiirin Karabağ ile ilgili olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında İran'ı ima dahi etmediğine dikkati çekti.

Zarif de bu görüşmede iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı ile İran üst düzey yetkilileri arasındaki samimi ilişkilerin önemine vurgu yaparak ikili ilişkilerin karşılıklı güven bağlamında geliştirilmesini temenni etti.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 221 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 201 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 51 bin 949'a, vaka sayısının da 1 milyon 100 bin 818'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 739'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 800 bin 743'e ulaştığı bilgisini verdi.