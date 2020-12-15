Başarısız yaptırım yaklaşımınızı tarih müzesine bırakın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Beyaz Saray'ın yaptırım politikasını eleştirerek, "Yaptırım gibi kararlarla İran'ı yenebileceğini düşünenlere, bu yanlış ve başarısız yaklaşımı sonsuza dek tarih müzesine bırakmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

İran milletinin yaptırımlar ve Trump’ın başlattığı ekonomik savaş karşısındaki direnişinin dünyaya ve İran’ın düşmanlarına büyük gerçekler gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, “Trump, İran’ın yeteneklerini ve gerçeklerini hiç tanımadı ve kuruntularına göre hareket etti. Beyaz Saray'ın iki buçuk yıl süren tam bir ekonomik savaşın ardından İran'la yüzleşememesi ve uluslararası arenadaki politikalarının başarısızlığı, Trump'ın son seçimlerdeki yenilgisinin nedenlerinden biridir” ifadelerinde bulundu.

İran’ın ekonomik gücünün önemli bir gerçek olduğunu dile getiren Ruhani, “Ekonomik savaş özellikle halkımızın geçimini kötü etkilese de İran ekonomisinin kısa vadede çökeceğini düşünenler bugün, İran milletinin eşitsiz bir ekonomik savaşta her zamankinden daha güçlü durduğu bir dönemde Beyaz Saray'ı terkediyorlar” şeklinde konuştu.