Ruhani ile Erdoğan bölgedeki son gelişmeleri görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türk yetkililerin Mohsen Fahrizade suikastının ardından İran’a başsağlığı dilemeleri ve bu terör saldırısının Ankara tarafından kınanması nedeniyle şükranlarını ileten Ruhani, “Bizim için bu terör saldırısını kimlerin nasıl planladığı açıktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer bilimci Mohsen Fahrizade’nin son aylarda en çok zamanını koronavirüsle mücadele ve Kovid-19 teşhis kitleri üretimi üzerinde sarfettiğini belirterek, “Bu bilim insanına yönelik düzenlenen terör saldırısı büyük bir cinayet ve insanlık dışı bir eylemdir” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden’in nükleer anlaşmaya dönme konusundaki açıklamalarına da değinen Ruhani, “Defalarca belirttiğimiz gibi eğer karşı taraflar anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalırlarsa biz de yükümlüküklerimizi yerine getireceğiz” dedi.

İran ve Türkiye işbirliğinin önemi

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran ve Türkiye arasında uluslararası konularda işbirliği ve fikir birliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, "İslam düşmanlarının nüfuz etmesini önlemek için İslam dünyasındaki boşluğun giderilmesi acil bir ihtiyaçtır. İran ile Türkiye, İslam dünyasındaki ihtilafları azaltmak ve İslam ümmetini birlik ve beraberliğe davet etmek için birbirleriyle istişarelerde bulunabilirler” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu görüşmede İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade’ye yönelik düzenlenen terör saldırısı nedeniyle İran halkı, hükümeti ve Fahrizde’nin ailesine başsağlığı dileyerek, “Bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Şüphesiz bu saldırı bölgemizin huzur ve güvenliğini hedef almıştır” dedi.

Fahrizade cinayetinin failleri tespit edilmeli

Bu cinayetin faillerinin bir an önce tespit edilip adalete teslim edilmesini temenni eden Erdoğan, bölgeyi istikrarsızlıkaştırmak isteyen karanlık çevrelerin ümitlerinin bir kez daha boşa çıkarılacağına inandığını belirtti.

Dünyadaki son olaylar ve ABD yönetimindeki yeni gelişmelere değinen Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni ABD yönetiminde tehdit ve yaptırım zihniyetinin yerini ülkelerle diyaloğa, işbirliğine ve etkileşime vereceğini ümit ederim" dedi.

Erdoğan ayrıca Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.