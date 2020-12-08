Ruhani: Astana süreci Suriye'nin lehinedir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü. Bu görüşmede karşılıklı ilişkilerin yanı sıra Suriye'nin son durumu, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Ruhani, Faysal Mikdad ile yaptığı görüşmede İran’ın her daim Suriye halkı ile Şam hükümetinin yanında yer alacağını vurgulayarak, "İran İslam Cumhuriyeti Suriye’nin stratejik müttefiki olarak desteğini kararlı şekilde sürdürecek ve nihai zafere kadar Suriye'nin yanında olacaktır." dedi.

Terörizm ve işgalci rejim İsrail’e karşı mücadelenin iki ülkenin ortak hedefi olduğunu dile getiren Ruhani, “Terörün bitimine kadar mücadelemizi sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde işgalci İsrail egemenliğini tanıyan kararını eleştirerek, "Golan dahil olmak üzere işgal altındaki toprakların kurtarılmasına kadar Siyonist işgalcilerle mücadele edilmeli." açıklamasını yaptı.

Suriye konulu Astana süreci

Suriye konulu Astana süreci hakkında Ruhani, “Astana sürecinin Suriye'nin çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda yararlı bir süreç olduğunu ve ciddi bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Şehit General Süleymani ve nükleer bilimci Mohsen Fahrizade'ye yapılan terör saldırısına ilişkin şunları konuştu:

"Bu değerli isimlerin şehit edilmesinin nedenleri oldukça açık. Şehit Süleymani suikastından düşmanların amacı, sadece İran milletinin direnişinden değil, aynı zamanda bölge halklarının direnişinden de intikam almaktı. İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade’ye yapılan suikast ile ülkenin bilim ve teknolojik alanındaki gelişiminden intikam almak istediler. Fakat şimdiki durumda şehitlerimizin yolu izlenecektir."

Faysal Mikdad da bu görüşmede, Şehit Mohsen Fahrizade için Cumhurbaşkanı Ruhani'ye taziyelerini ileterek, "Suriye halkı Şehit General Süleymani'nin fedakarlıklarını asla unutmayacaktır." diye konuştu.