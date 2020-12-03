Ruhani: İran ekonomik savaşta en iyi şekilde direndi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Enerji Bakanlığı’nın ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, İran üzerindeki yaptırımlara ve ekonomik savaşa değinerek, “Bu savaş 8 yıllık İran-Irak savaşından çok daha kötü. O askeri bir savaştı ama bu ekonomik, politik ve psikolojik bir savaştır. Dünyada hiç kimse İran’ın bu üç yıl içinde çok iyi direneceğini düşünmüyordu” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Bu üç yılda su, elektrik ve doğalgaza yönelik yaptırımlar kesilmedi; benzin ithal etmemize gerek kalmadı aksine benzin ihracatı yapıyoruz. Demiryolu, kara yolu ve liman sektöründe büyük gelişmeler oldu. Sağlık alanında ve hastane kurmak için de iyi adımlar atıldı. Biz yaptırımları geçtiğimiz yıl kontrol ettik ve ekonomik büyümemiz pozitif oldu” ifadelerinde bulundu.